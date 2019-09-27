Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 21:15

Пекин. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал односторонние действия стран и протекционизм угрозами международному порядку, которые могут привести к мировой рецессии.

"Односторонний подход и протекционизм представляют собой крупнейшие угрозы международному порядку", - заявил глава МИД КНР Ван И, выступая в Генеральной Ассамблее ООН.

"Пошлины и провокации в торговых спорах, которые лишают равновесия мировые промышленные и производственные цепочки, ведут к подрыву режима многосторонней торговли и мирового экономического и торгового порядка. Они могут даже погрузить мир в рецессию", - подчеркнул Ван И, чья страна в настоящее время ведет торговые споры с США.

В Нью-Йорке на этой неделе проходит 74-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел КНР заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества с Соединенными Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Администрация США считает торговые отношения с Китаем несбалансированными и стремится выработать с Пекином соглашение по этому вопросу. Однако пока эти контакты не привели к успеху. Президент США Дональд Трамп, реагируя на такое положение вещей, ввел серию пошли против КНР.

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