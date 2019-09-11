Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 10:28

Гонконг. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай, ведущий переговоры с 10 странами АСЕАН о выработке кодекса поведения в Южно-Китайском море с целью стабилизации региональной ситуации, смягчил ряд требований, заявил глава МИД Филиппин Теодоро Локсин.

"Доклады, которые мы получаем, говорят о том, что Китай стал мягче", - цитирует в среду агентство Associated Press (AP) слова Локсина.

"Больше он не настаивает на том или на этом", - отметил министр, добавив, что довел эту информацию до сведения "врагов Китая и до некоторых из наших (Филиппин - ИФ) союзников".

По словам Локсина, ранее Китай настаивал на том, чтобы в акватории Южно-Китайского моря не присутствовали военные силы посторонних держав, и чтобы страны региона, желающие добывать нефть и газ, сотрудничали в этой сфере лишь с Пекином.

"Больше (Китай - ИФ) не настаивает на устранении иностранных держав", - отметил министр.

Он добавил, что изменения в позиции Китая предвещают возможность заключить справедливое соглашение о кодексе поведения в Южно-Китайском море.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

В августе прошлого года КНР и страны Юго-Восточной Азии объявили, что они договорились о своих переговорных позициях, с опорой на которые будет идти работа над правилами поведения в Южно-Китайском море. Однако, отмечает AP, КНР и АСЕАН договаривались не разглашать детали переговоров.

Однако критики политики Пекина утверждали, что он долгое время откладывал такие переговоры - до тех пор, пока не завершил создание семи искусственных островов в районе архипелага Спратли. AP отмечает, что Китай может использовать эти острова в качестве передовых баз для обеспечения военного присутствия против враждебных Пекину государств.

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