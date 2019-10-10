Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 12:25

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Власти КНР, на фоне начавшейся на северо-востоке Сирии турецкой операции "Родник мира", напомнил, что целостность и суверенитет Сирии должны соблюдаться, заявил в четверг представитель МИД КНР Гэн Шуан на пресс-конференции.

"Китай всегда считал, что нужно уважать и поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии", - цитируют слова Гэн Шуана западные СМИ.

Он добавил, что международное сообщество должно работать вместе с целью создать условия для урегулирования сирийского конфликта и "избежать появления новых факторов, усложняющих ситуацию".

Накануне председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также осудил турецкую операцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

1ви аю

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