Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 7:29

Пекин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай выступает за развитие отношений сотрудничества с Соединенными Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Он выступил на приеме, устроенном Комитетом США по внешним связям и Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, и подчеркнул, что из-за развязанной Вашингтоном торговой войны с Китаем отношения между двумя странами "вновь находятся на перекрестке".

По его словам, Китай не боится угроз, однако выступает за решение всех спорных вопросов путем переговоров и консультаций, поскольку здоровое развитие торгово-экономических связей на равноправной основе между двумя странами отвечает не только их интересам, но и интересам развития мировой торговли.

В то же время Ван И предупредил: "Переговоры не могут вестись в условиях угроз или за счет ущемления законных прав Китая на собственное развитие".

"Правильным подходом к решению внутренних проблем страны является углубление реформ и корректировка внутренних экономических механизмов. Что касается разногласий между государствами, то они должны решаться путем равноправных консультаций. Если кто-то перекладывает ответственность на другого, значит, он выбрал не того партнера. Одностороннее развязывание "торговых войн" тем более является ошибочным рецептом", - сказал китайский дипломат.

Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН накануне, завил, что США не намерены больше мириться с торговой практикой Китая и Вашингтон не примет "плохое соглашение" с КНР по торговле.

Китайская делегация на сессии Генассамблеи, как сообщает МИД КНР, ответила: "Развязанная США в одностороннем порядке торговая война против Китая противоречит принципам ВТО, и не только наносит ущерб интересам Китая, но является вмешательством в нормальный порядок мировой торговли".

"Китай не хочет торговых войн, но ни в коем случае не пойдет на попятный в принципиальных вопросах", - подчеркнули китайские дипломаты.

Как сообщалось, очередной раунд китайско-американских торговых переговоров на высоком уровне должен пройти в Вашингтоне в начале октября.

Ван И в своем выступлении также обратил внимание на высказывания Трампа по поводу ситуации в Гонконге. Американский президент сказал, что мир внимательно следит за тем, какими методами Китай решает проблемы с массовыми выступлениями протеста в городе.

"Мы надеемся, что США будут последовательны в своих словах и действиях, будут уважать суверенитет Китая и с уважением относиться к действиям правительства Гонконга по прекращению насилия и восстановлению порядка", - сказал министр.

1гк бп

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