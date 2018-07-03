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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 14:34 03.07.2018 - 14:34

Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Китайские власти не собираются преднамеренно ослаблять нацвалюту, чтобы получить преимущество перед США в условиях торгового спора между двумя странами, заявил глава Института финансовых исследований Народного банка КНР (НБК, центробанк страны) Сунь Гофэн.

"Мы наблюдаем некоторое ослабление юаня в последнее время. Это полностью обусловлено изменением рыночных ожиданий с учетом роста внешней неопределенности, а вовсе не с преднамеренными директивами центробанка", - заявил Сунь Гофэн, комментируя ситуацию агентству Bloomberg.

"Китай поддерживает принцип многосторонних отношений, глобализацию, свободную торговлю и правила международного руководства, и не будет использовать курс юаня как инструмент в торговых конфликтах", - отметил Сунь Гофэн.

В июне курс юаня к доллару США упал на 3,3%, что стало наихудшей динамикой этой валютной пары с момента создания в КНР валютного рынка в 1994 году, пишет газета Financial Times.

В понедельник юань подешевел на 0,7% относительно американской валюты - до 6,6680 юаня/$1, что является минимумом с августа 2017 года. Во вторник курс юаня прибавил 0,3%, поднявшись до 6,6453 юаня/$1.

Председатель китайского ЦБ И Ган заявил во вторник, что НБК намерен поддерживать стабильный курс юаня, сохраняя разумную и нейтральную кредитно-денежную политику.

Еще один представитель НБК - зампредседателя центробанка Пань Гуншэн выразил уверенность в том, что ЦБ сможет поддерживать юань достаточно стабильным.

Платежный баланс в целом является ровным, НБК располагает крупными резервами валюты, а также множеством инструментов монетарной политики и богатым опытом, отметил Пань Гуншэн.

Длительное ослабление юаня относительно доллара США вызвало у некоторых экспертов опасения, что Китай может использовать слабую нацвалюту как оружие в случае, если напряженность в отношениях с Вашингтоном усилится, что приведет к перерастанию торговой войны в валютную.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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