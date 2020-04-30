Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 10:30

Пекин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В Китае отрицают утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Пекин "сделает все возможное", чтобы он проиграл выборы президента в ноябре этого года.

"Выборы - это внутренние дела Соединенных Штатов, и Пекин надеется на то, что американцы не будут пытаться втянуть в эту историю Китай", - приводят западные СМИ слова представителя внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуана.

Он отметил, что Китаю не интересно вмешаться в выборы президента США.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

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