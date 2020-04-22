Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 17:13

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выразил уверенность в том, что КНР не сообщил вовремя международному сообществу о масштабах проблемы коронавируса.

"Даже после того, как Коммунистическая партия Китая уведомила ВОЗ о вспышке коронавируса, Китай не предоставил всю информацию, которая у него имелась. Вместо того, чтобы рассказать о том, насколько он (вирус - ИФ) опасен, он не рассказывал о том, как он передается людям в течение месяца до тех пор, пока вирус не выявили во всех провинциях Китая", - сказал он на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

Помпео отметил, что КНР до сих пор не сотрудничает в достаточном объеме.

"Коммунистическая партия Китая до сих пор не поделилась образцами вируса в Китае с внешним миром, делая невозможным отслеживание эволюции вируса", - подчеркнул госсекретарь США.

В США неоднократно возлагали на Китай вину в несвоевременном информировании или укрытии информации о коронавирусе. В Пекине эти обвинения отвергают.

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