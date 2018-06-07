Китай не хочет обострения ситуации в торговле с США - минкоммерции КНР
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Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Китай хотел бы избежать эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами, и готов увеличить импорт американских товаров, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Он сообщил в четверг на брифинге для журналистов, что в ходе состоявшихся в минувшие выходные переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министров торговли США Уилбуром Россом стороны предметно обсудили вопросы, касающиеся закупок Китаем в США сельхозпродукции и энергетических товаров, отметив, что "был достигнут определенный прогресс".
"Состоялось обсуждение вопросов, касающихся специфических сфер сотрудничества, включая углубленные переговоры по сельскому хозяйству и энергетике. Китай готов импортировать больше товаров из США", - сказал чиновник.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal, Китай предложил увеличить закупку американских сельскохозяйственных товаров и энергоносителей на сумму порядка $70 млрд в год, если президент США Дональд Трамп откажется от объявленных планов введения заградительных пошлин на ряд товаров китайского экспорта.
По словам источников, китайская сторона в ходе переговоров с У.Россом, выставила пакет предложений, предусматривающий, в частности, увеличение закупок китайскими компаниями американских соя-бобов, кукурузы, природного газа, нефти и угля, а также других сельхозтоваров и энергоносителей.
По оценкам Китая и США, объем закупок этих товаров Китаем в течение одного года составит порядка $70 млрд.
Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы власти КНР взяли на себя обязательство сделать шаги, которые позволили бы американской стороне сократить на $200 млрд дефицит торговли товарами с Китаем, составляющий в настоящее время порядка $375 млрд.
Пекин, однако, полагает, что достижение подобной цели потребует длительного времени.
Гк бс
Интерфакс