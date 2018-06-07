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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 6:46 07.06.2018 - 06:46

Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Китай хотел бы избежать эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами, и готов увеличить импорт американских товаров, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он сообщил в четверг на брифинге для журналистов, что в ходе состоявшихся в минувшие выходные переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министров торговли США Уилбуром Россом стороны предметно обсудили вопросы, касающиеся закупок Китаем в США сельхозпродукции и энергетических товаров, отметив, что "был достигнут определенный прогресс".

"Состоялось обсуждение вопросов, касающихся специфических сфер сотрудничества, включая углубленные переговоры по сельскому хозяйству и энергетике. Китай готов импортировать больше товаров из США", - сказал чиновник.

Как ранее сообщила газета Wall Street Journal, Китай предложил увеличить закупку американских сельскохозяйственных товаров и энергоносителей на сумму порядка $70 млрд в год, если президент США Дональд Трамп откажется от объявленных планов введения заградительных пошлин на ряд товаров китайского экспорта.

По словам источников, китайская сторона в ходе переговоров с У.Россом, выставила пакет предложений, предусматривающий, в частности, увеличение закупок китайскими компаниями американских соя-бобов, кукурузы, природного газа, нефти и угля, а также других сельхозтоваров и энергоносителей.

По оценкам Китая и США, объем закупок этих товаров Китаем в течение одного года составит порядка $70 млрд.

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы власти КНР взяли на себя обязательство сделать шаги, которые позволили бы американской стороне сократить на $200 млрд дефицит торговли товарами с Китаем, составляющий в настоящее время порядка $375 млрд.

Пекин, однако, полагает, что достижение подобной цели потребует длительного времени.

Гк бс

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