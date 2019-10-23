Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 15:28

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Китай пока не соглашается с тем, чтобы включиться в диалог по обсуждению вопросов контроля над вооружениями.

"Сейчас Китай не согласен с тем, что он должен быть частью диалога по контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Однако генсек альянса указал, что, несмотря на это, необходимо пытаться выстраивать диалог с Пекином по этому вопросу.

"Но мы должны продолжать обсуждать эту тему с ними, потому что чем более важную роль начинает играть Китай, тем больше становится его военный потенциал", - добавил он.

Он отметил, что Китай "вкладывает деньги, разрабатывает и размещает ракеты, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы Китай входил в этот договор".

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