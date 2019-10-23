Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Китай пока не соглашается с тем, чтобы включиться в диалог по обсуждению вопросов контроля над вооружениями.
"Сейчас Китай не согласен с тем, что он должен быть частью диалога по контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Однако генсек альянса указал, что, несмотря на это, необходимо пытаться выстраивать диалог с Пекином по этому вопросу.
"Но мы должны продолжать обсуждать эту тему с ними, потому что чем более важную роль начинает играть Китай, тем больше становится его военный потенциал", - добавил он.
Он отметил, что Китай "вкладывает деньги, разрабатывает и размещает ракеты, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы Китай входил в этот договор".
1вл ар