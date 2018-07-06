Китай обвинил США в развязывании самой серьезной торговой войны в истории и заявил об ответных мерах
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Пекин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - США развязали против Китая небывалую в истории экономических отношений торговую войну, заявило в пятницу министерство коммерции КНР.
"США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью $34 млрд. Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.
Минкоммерции подчеркнуло: "Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны, вынуждена прибегнуть к ответным мерам".
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Интерфакс