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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 7:00 06.07.2018 - 07:00

Пекин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - США развязали против Китая небывалую в истории экономических отношений торговую войну, заявило в пятницу министерство коммерции КНР.

"США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью $34 млрд. Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений", - говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

Минкоммерции подчеркнуло: "Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны, вынуждена прибегнуть к ответным мерам".

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