Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:18

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти КНР заявилт в пятницу, что не позволят Соединенным Штатам манипулировать принятием решений в Совете Безопасности ООН после предложения Вашингтона созвать заседание для обсуждения закона о национальной безопасности в Гонконге.

"Совет Безопасности - это не инструмент, при помощи которого Соединенные Штаты могут манипулировать, когда им того захочется. Китай и другие страны, которые отстаивают справедливость на международном уровне, не позволят Соединенным Штатам похитить Совбез в своих целях", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзян на брифинге.

США и их союзники выступили с критикой и нападками на Пекин в связи с законом. Советник президента США Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

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