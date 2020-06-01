Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 10:54

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Власти КНР предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Вашингтона в отношении Гонконга, заявил в понедельник представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Любые слова или действия, которые наносят ущерб интересам Китая, будут встречены контратаками китайской стороны", - приводят его слова западные СМИ.

Чжао Лицзянь назвал действия Вашингтона "вредными для обеих сторон" и охарактеризовал их как "серьезное вмешательство во внутренние дела Китая", негативно влияющее на отношения КНР и США.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

1аю ав

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