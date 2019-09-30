Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 9:40

Пекин. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай продолжит открывать финансовые рынки и стимулировать иностранные инвестиции, следует из итогов заседания Комитета по финансовой стабильности и развитию КНР.

"Мы примем дальнейшие меры для обеспечения качественного двухстороннего открытия финансовых рынков и стимулирования инвестиций со стороны зарубежных финансовых институтов и фондов в финансовые рынки для повышения конкурентоспособности и динамичности внутренней финансовой системы", - говорится в сообщении на сайте комитета, на которое ссылается агентство Bloomberg.

Китай ускоряет открытие своих финансовых рынков на протяжении последних двух лет, обещая к следующему году снять ряд ограничений.

В то же время Пекин готовится к началу нового раунда торговых переговоров на высоком уровне с Вашингтоном после праздничной недели, которая начнется 1 октября.

Между тем сообщения о возможных намерениях США ввести ограничения на американские инвестиции в компании КНР омрачают настроения на финансовых рынках.

На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

При этом она не комментировала другие варианты, о которых сообщалась, и отказалась предоставить прочие детали.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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