Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 10:42

Лондон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай в 2019 году увеличил количество своих дипломатических представительств в мире до 276, обогнав США и заняв первое место в мире по этому показателю, говорится в исследовании австралийского института Лоуи.

Институт на протяжении последних нескольких лет выпускает Global Diplomacy Index, так называемый "Глобальный дипломатический индекс". Согласно этому индексу, количество посольств и консульств США в 2019 году сократилось до 273.

На третьем месте в списке стран, где размещено наибольшее количество дипломатических миссий находится Франция (267), за ней следуют Япония (247) и Россия (242).

Тем не менее, США остаются страной, на территории которой размещено наиболее количество посольств и консульств иностранных государств. Всего в США находится 342 иностранных дипломатических представительств, в то время как в Китае их 256.

Исследование охватывает 61 страну, 724 города.

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