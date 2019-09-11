Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 8:15

Пекин. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая анонсировало список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам.

В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

В сообщении также указывается, что комитет рассматривает новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

КНР и США ввели новые взаимные пошлины с 1 сентября и объявили о новом раунде повышения тарифов, который состоится 15 декабря, если стороны не достигнут прогресса в переговорах о торговом соглашении. Очередные переговоры запланированы на октябрь в Вашингтоне.

Служба финансово-экономической информации

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