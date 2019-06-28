Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 16:32

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Китай не приемлет позицию США о сведении к нулю экспорта иранской нефти, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Мы отвергаем одностороннее введение санкций, для нас энергетическая безопасность важна, импорт нефти важен для энергетической безопасности и жизни граждан", - сказал журналистам Фу Цун, возглавлявший китайскую делегацию на встрече по Ирану в Вене.

"Мы не принимаем так называемую "политику сведения к нулю" США", - добавил он, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Китай закупать иранскую нефть.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана. В результате Иран снизил нефтедобычу, а ОПЕК+ приняла решение об ее увеличении.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Эти послабления предполагали, что Иран продолжит экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.

Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань.

В начале 2019 года главы МИД Франции, Германии и Великобритании в рамках противодействия санкциям США против Ирана заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX, или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты. Однако, пока этот механизм себя не проявил, заявлял постпред России при ЕС Владимир Чижов.

1ва ав

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