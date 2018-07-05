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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 6:08 05.07.2018 - 06:08

Пекин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Повышенные пошлины на ряд товаров американского экспорта в Китай будут введены уже после повышения американских пошлин на китайские товары в США, заявило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР в четверг.

"В соответствии с решением N5 Комиссии по тарифам Госсовета КНР от 2018 года, повышение пошлин на часть американских товаров последует за вступлением в силу повышенных пошлин на китайские товары в США", - говорится в распространенном заявлении ГТУ.

США объявили ранее о ведении 25% пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $50 млрд с 00:00 часов 6 июля. Китай неоднократно заявлял, что примет ответные меры в отношении американских товаров.

Вместе с тем, СМИ стали делать предположения, что китайские пошлины на американские товары могут быть введены ранее на 12 часов из-за временной разницы.

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