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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 6:52 19.06.2018 - 06:52

*** Минкоммерции Китая обвинило Трампа в "шантаже"

(расширенная версия сообщения от 05:29)

Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Китай предпримет зеркальные шаги в отношении ввозимых американских товаров, если США, как заявил президент Дональд Трамп, введут новые пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд, заявило министерство коммерции КНР во вторник.

"Если США, потеряв чувство разумного, введут новый перечень (облагаемых пошлиной - ИФ) товаров, Китаю придется принять соразмерные по стоимости и качеству комплексные меры, дать мощный ответ", - говорится в заявлении министерства.

В нем отмечается, что развязанная США торговая война ведется в нарушение законов рынка, не соответствует тенденции мирового развития, "ущемляет интересы народов и компаний Китая и США, народов мира".

При этом в заявлении подчеркивается, что предпринимаемые США меры "являются ничем не ограниченным давлением и шантажом, нарушением договоренностей, достигнутых в ходе многочисленных консультаций, а также глубоким разочарованием для всего мира".

"Реакции Китая будет направлена на защиту интересов государства и народа, системы свободной торговли, общих интересов человечества", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Как сообщалось, Д.Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд, сообщил Белый дом.

Д.Трамп заявил, что если Пекин в ответ на ранее объявленное повышение американских пошлин на китайские товары предпримет новые шаги в аналогичном направлении, "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

В заявлении Белого дома говорится, что Д.Трамп уже дал указание торговому представителю США подготовить список китайских товаров, которые подпадут под новый виток роста пошлин

Белый дом указывает, что новые пошлины США "вступят в силу по завершении юридических процедур, если Китай не изменит своих действий, а также в том случае, если он будет продолжать введение новых тарифов сверх тех, о которых уже объявил".

Гк аг

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