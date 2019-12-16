Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 7:35

Пекин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты после заключения промежуточного торгового соглашения с США.

Пекин планировал ввести дополнительную 25%-ную пошлину на автомобили, производимые в США, в результате чего размер пошлины для американских машин вырос бы до 40%.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. В 2017 году Штаты экспортировали в Китай товары и услуги общей стоимостью $187 млрд.

Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

"Китай надеется сотрудничать с США на условиях равенства и взаимоуважения, чтобы должным образом преодолеть ключевые проблемы и обеспечить стабильное развитие экономических и торговых отношений двух стран", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье китайским правительством.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

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