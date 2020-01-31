Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 4:32

Пекин. 31 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей Уханя и всей провинции Хубэй, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С учетом того, что жители провинции Хубэй и особенно города Уханя, находящиеся за рубежом, сталкиваются с практическими трудностями, китайское правительство приняло решение о скорейшей организации чартерных рейсов китайских авиакомпаний для доставки этих граждан непосредственно в Ухань", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Китая санкционировало некоторым китайским авиакомпаниям выполнение чартерных рейсов в закрытый из-за коронавируса город Ухань (провинция Хубэй) для доставки жителей города и провинции, остающихся за рубежом.

Ухань, с декабря прошлого года являющийся эпицентром распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, закрыт на въезд и выезд для всех видов транспорта с 23 января. Однако определенное число жителей, выехавших до объявления карантина, остаются в ряде стран мира и не могут вернуться домой.

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