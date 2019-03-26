Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Китай в 2019 году планирует увеличить импорт свинины из США до рекордного уровня в рамках исполнения обязательства существенно нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы урегулировать торговые споры с Вашингтоном.
По данным источников агентства Bloomberg, Китай в текущем году может закупить в США 300 тыс. тонн свинины, то есть на 80% больше уровня 2017 года, до начала торговой войны двух стран.
Только в первом полугодии КНР может заказать поставку 200 тыс. американской свинины, заявил один из источников.
Итоговые объемы китайского импорта во многом будут зависеть от дальнейшей заболеваемости свиней в КНР африканской чумой (АЧС). Эта болезнь вспыхнула в Китае в августе прошлого года, за прошедшие месяцы поголовье свиней в стране сократилось на 15%.
На этом фоне цены на свинину в Китае резко растут, и Пекин вынужден увеличивать закупки у других стран. Недельные показатели импорта свинины из США близки к рекордным уровням, несмотря на то, что из-за торговой войны пошлины на ее ввоз достигли 62%.
Ранее в марте министерство сельского хозяйства США прогнозировало общий рост импорта свинины в Китай на 28% в 2019 году. Ожидалось, что больше всего от увеличения закупок за рубежом выиграет Бразилия.
Июньский контракт на свинину на торгах в США подорожал более чем на четверть в марте, поскольку трейдеры рассчитывают на увеличение поставок в Китай.
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