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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:28 20.09.2018 - 10:28

Пекин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай с октября планирует снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Снижение налогов и пошлин на импорт является давней целью китайских властей, которые хотят подстегнуть рост закупок за рубежом. С 1 июля этого года КНР уменьшила пошлины на целый ряд потребительских товаров, включая одежду, стиральные машины и косметику.

В среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пообещал, что Китай продолжит снижение пошлин, но не стал уточнять детали.

"Дальнейшим снижением Китай пытается сказать, что сохранит открытость и продолжит реформы, как бы ни повернулась торговая война. Это заявление - скорее, обещание как для внутренней, так и для международной аудитории. Красивый жест", - считает экономист Oversea-Chinese Banking Crop. в Сингапуре Томми Ше.

Средняя ставка ввозных таможенных пошлин для стран, которым Китай предоставляет режим наибольшего благоприятствования, сейчас составляет 9,8%. США тоже входят в эту группу. Правила требуют, чтобы режим наибольшего благоприятствования предоставлялся всем странам, если не будут согласованы конкретные исключения из него на двусторонней или многосторонней основе.

Китайская средняя ставка выше, чем у большинства развитых стран. Так, в США она составляла 3,4% в 2017 году, и эту разницу администрация американского президента Дональда Трампа использовала, чтобы обвинить Пекин в протекционизме.

В 2017 году главным источником импорта для Китая была Южная Корея, на втором месте - Япония, на третьем - США. Россия занимала в структуре китайского импорта 10-е место.

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