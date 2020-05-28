Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 11:09

Пекин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Китай выступает за проведение независимого расследования источников появления коронавируса и за широкое международное сотрудничество для преодоления инфекции, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы считаем важным проведение такого расследования", - сказал премьер на пресс-конференции по завершении сессии ВСНП.

Он напомнил, что Китай голосовал за проведение расследования на недавней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ли Кэцян подчеркнул, что "коронавирус не признает границ, он является общим врагом человечества", это требует широкого международного сотрудничества во всех областях, включая создание вакцины и лекарственных препаратов. По его словам, только таким образом можно одержать победу над коронавирусом и защитить здоровье человечества.

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