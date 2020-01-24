Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 5:11

Пекин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Китай поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров пяти государств - постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона поддерживает предложение России о проведении саммита пяти государств - постоянных членов СБ ООН, и готова совместно с российской стороной контактировать и согласовывать этот вопрос с остальными постоянными членами Совбеза", - говорится в заявлении дипломата, размещенном в пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Она отметила роль и ответственность СБ ООН в деле обеспечения мира и безопасности, подчеркнув, что "в настоящее время международная обстановка характеризуется нарастанием факторов нестабильности и неопределенности, все большую остроту приобретают проблемы "горячих точек", мультилетаризм и роль ООН сталкиваются с серьезными вызовами".

"В этом году отмечается 75-я годовщина победы в мировой антифашистской войне и создания Организации Объединенных Наций. Углубление контактов и сотрудничества пяти стран-постоянных членов Совета безопасности имеет огромное значение для отстаивания мультилетаризма и послевоенного мирового порядка, поддержания авторитета ООН и ее Совбеза, поддержания международного и регионального мира и стабильности", - заявила Хуа Чуньин.

Путин предложил в 2020 году провести встречу лидеров государств постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Выступая в четверг на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", Путин заявил, что мировые лидеры должны не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма и сделать все для защиты мира.

"Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании", - сказал Путин.

Он отметил, что встречу можно провести в любой точке мира, где это будет удобно.

"Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки", - сказал Путин.

1гк мк

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