Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 16:43

Женева. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Всемирная торговая организация (ВТО) заявила в пятницу, что Китай может ввести ответные пошлины на американскую продукцию объемом около $3,6 млрд из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.

Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта нынешней торговой войны между двумя странами, длящейся последние полтора года, сообщает AP.

Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО, отмечает агентство Bloomberg.

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