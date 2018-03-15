Китай пользуется "открытостью" США для собственной выгоды - глава Тихоокеанского командования США
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Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис в четверг заявил, что попытки США выстроить более тесные отношения с Китаем не изменили его линию поведения, зато Пекин обратил такую ситуацию в свою пользу.
"Китай извлек выгоду из нашей открытости. В прошлом наша надежда состояла в том, если мы приведем Китай в такие структуры вроде Всемирной торговой организации и привлечем Китай к нашим военным учениям и так далее, то Китай каким-то образом станет как мы", - сказал адмирал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Китай воспользовался нашей открытостью в своих интересах, чтобы продолжать идти по пути, на котором он был всегда, и мы видим, как это происходит сейчас в 2018 году. Конечно, в следующие 20 лет или около того, этот (фактор - ИФ) будет предметом для беспокойства", - отметил Г.Харрис.
По его словам, КНР добивается региональной гегемонии и вытеснения США из этого региона. Также адмирал заявил, что развитие Китаем гиперзвуковых вооружений и истребителей-невидимок, а также милитаризация искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море, вызывают тревогу
Кроме этого, адмирал выразил беспокойство в связи с приобретением Пекином ледоколов, хотя, как напомнил Г.Харрис, границы Китая не выходят в Арктику.
В то же время он дал положительную оценку выполнению Китаем санкционных резолюций ООН против КНДР. По мнению адмирала, кампания давления на Пхеньян сыграла большую роль в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын захотел встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Аю бс
Интерфакс