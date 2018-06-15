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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 14:58 15.06.2018 - 14:58

Пекин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая немедленно ответит на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами, говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства торговли Китая.

Китай не хочет торговой войны, но вынужден принять ответные меры, цитирует агентство Bloomberg текст пресс-релиза.

По мнению представителей министерства, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.

Ранее Управление торгового представителя США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Власти США обосновали такую меру кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.

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