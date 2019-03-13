Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 12:37

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Власти КНР готовы оказать содействие правительству Венесуэлы по вопросу восстановления электроснабжения страны, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя МИД Китая Лу Кана.

"Китай желает предложить помощь и техническую поддержку Венесуэле для восстановления ее энергосистемы", - сказал он.

"Китай надеется, что Венесуэла сможет быстро определить причину этого инцидента и восстановить нормальную подачу энергии и общественный порядок", - отметил он.

Лу Кан назвал вызывающими беспокойство заявления властей Венесуэлы о том, что причиной отключения электроснабжения стала кибератака США. Однако, отмечают СМИ, он не стал прямо возлагать ответственность на Вашингтон.

"Тут, я боюсь, прояснить и объяснить ситуацию может лишь та сторона, которую обвиняет президент (Венесуэлы Николас - ИФ) Мадуро", - добавил он.

В конце прошлой недели в Венесуэле начались масштабные отключения электроснабжения. Власти сообщили, что, по их данным, причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес ранее заявил, что "к настоящему моменту энергоснабжение на большей части территории страны восстановлено", однако призвал народ проявлять бдительность, поскольку, по его словам, "энергетическая война продолжается".

В свою очередь Н.Мадуро заявил о намерении обратиться за помощью к ООН, а также к России, Китаю, Кубе и Ирану в расследовании предполагаемой кибератаки.

1аю ав

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