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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:38 05.06.2018 - 17:38

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Китай предложил увеличить закупку американских сельскохозяйственных товаров и энергоносителей на сумму порядка $70 млрд в год, если президент США Дональд Трамп откажется от объявленных планов введения заградительных пошлин на ряд товаров китайского экспорта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе недавних торговых переговоров между США и КНР.

По словам источников, в минувшие выходные китайская сторона во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ представила на рассмотрение американской делегации, возглавляемой министром торговли США Уилбуром Россом, пакет предложений, предусматривающий, в частности, увеличение закупок китайскими компаниями американских соя-бобов, кукурузы, природного газа, нефти и угля, а также других сельхозтоваров и энергоносителей.

По оценкам Китая и США, объем закупки этих товаров Китаем в течение одного года составит порядка $70 млрд.

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы власти КНР взяли на себя обязательство сделать шаги, которые позволили бы американской стороне сократить на $200 млрд дефицит торговли товарами с Китаем, составляющий в настоящее время порядка $375 млрд.

Пекин, однако, полагает, что достижение подобной цели потребует длительного времени.

В ходе переговоров Лю Хэ дал понять У.Россу, что предложение о наращивании закупок сельхозтоваров и энергоносителей в США не будет иметь силы, если Вашингтон введет в действие план обложения пошлинами товаров китайского экспорта общим объемом $50 млрд, отмечают источники.

Ранее Вашингтон дал понять, что намерен ввести эти пошлины сразу после 15 июня, чтобы надавить на Китай.

Американская сторона скептически оценивает предложения КНР по ряду причин, отмечают источники. Во-первых, наращивание экспорта сельхозпродукции в Китай вынудит США отказаться от поставок в другие страны, в связи с чем, не будет эффекта для общего показателя торгового дефицита. Во-вторых, власти США не уверены, что американские фермеры смогут быстро увеличить производство сельхозтоваров в требуемом объеме.

То же касается и поставок природного газа, отмечают источники. Китай обещает, что местные госкомпании увеличат закупку природного газа в США, однако американским компаниям потребуется время для наращивания производства.

Источники отмечают, что предложения Китая являются не окончательными, и сторонам потребуются дополнительные раунды переговоров.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко*

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