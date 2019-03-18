Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 18:28

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Китай предложил США "очень привлекательные цифры" в плане закупки сельскохозяйственных товаров в рамках "динамичных" торговых переговоров, заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Тем не менее, по его словам, остаются нерешенные вопросы, например, в сфере биотехнологий.

"Китай предложил очень привлекательные цифры в закупке сельхозтоваров, однако мы по-прежнему находимся на стадии переговоров, и я не хотел бы вселять надежды на случай, если мы все же не сможем достичь соглашения", - заявил С.Пердью.

"У нас по-прежнему остаются опасения в отношении ряда вопросов в сфере биотехнологий", - цитирует министра агентство Bloomberg.

По его словам, Штаты и Китай по-прежнему улаживают детали, касающиеся того, каким образом в дальнейшем будет гарантироваться исполнение сторонами своих обязательств. Вашингтон заинтересован в том, чтобы создаваемая схема не допускала беспрепятственного потока инновационных биотехнологий в Китай, отметил С.Пердью.

В конце прошлого года Китай возобновил закупку соя-бобов в США, пойдя на уступки Вашингтону. Однако американские фермеры рассчитывают на более высокий спрос, учитывая крупные урожаи соя-бобов.

С.Пердью отметил, что американские производители соя-бобов чересчур зависимы от Китая, и Минсельхоз США работает над расширением потребительской базы, проводя переговоры с Малайзией, Филиппинами, Индией, Вьетнамом и Таиландом.

"Хотя мы пытаемся расширить круг потребителей, мы конечно будем рады китайскому спросу", - заявил он.

По словам Грегга Дуда, отвечающего за вопросы сельского хозяйства в офисе торгового представителя США, Вашингтон настаивает не только на наращивании Китаем закупок американских сельхозтоваров, но и на решении Пекином структурных вопросов. Эти вопросы касаются, например, внутренних субсидий и квот в КНР, отметил он.

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