Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 10:09

Пекин. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Китая представили новый пакет мер для стимулирования внедрения перспективных технологий в производство и сферу услуг.

План, обнародованный в пятницу, призван "укрепить внутреннюю конкурентоспособность промышленного сектора, а также способствовать созданию современной промышленной системы и высокому уровню развития", - говорится в заявлении Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC).

Проект предполагает участие группы флагманских компаний, а также создание платформ и пилотных зон для содействия интеграции перспективных производственных технологий и современных услуг к 2025 году, отмечают в NDRC.

В проекте NDRC подчеркивается важность использования перспективных технологий, таких как искусственный интеллект и информационные технологии нового поколения, в производственном секторе, включая выпуск автомобилей, и в сфере услуг.

Правительство КНР поможет производителям, использующим продвинутые технологии, как с получением земельных участков и финансовой поддержки, так и с привлечением высококвалифицированных сотрудников.

В 2015 году Пекин объявил о запуске проекта "Made in China 2025", который должен был вывести Китай в лидеры в глобальном промышленном секторе. Этот план, однако, вызвал жесткую критику со стороны американских властей, которые посчитали, что он несет в себе угрозу честной конкуренции, поскольку предусматривает выделение субсидий китайским компаниям и требует от зарубежных компаний передачи технологических секретов, пишет Dow Jones.

Отказ Пекина от некоторых аспектов, предусмотренных этим планом, входит в число требований США в рамках обсуждаемого сторонами торгового соглашения.

Служба финансово-экономической информации

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пк им ки*

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