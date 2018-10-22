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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 9:19 22.10.2018 - 09:19

Пекин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Китайские регуляторы обнародовали предварительный план снижения налоговой нагрузки для граждан КНР, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и других расходов, сообщило госинформагентство "Синьхуа".

Этот план был воспринят инвесторами как сигнал того, что китайские власти намерены принимать меры для поддержки экономики, рост которой в третьем квартале текущего года замедлился до минимума почти за 10 лет.

План, опубликованный министерством финансов и Государственным налоговым управлением Китая в минувшую субботу, предусматривает налоговые вычеты в размере от 1 тыс. юаней ($144) до 2 тыс. юаней в месяц в зависимости от категории расходов.

Предполагается, что граждане КНР, потратившие средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тыс. юаней на каждого ребенка.

В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6-4,8 тыс. юаней, на поддержку родителей в возрасте от 60 лет - 24 тыс. юаней, на медицинское обслуживание - до 60 тыс. юаней, если расходы, не покрытые страховкой, превысили 15 тыс. юаней.

Вычет на аренду жилья составит 800 юаней для жителей небольших городов, 1 тыс. юаней - для средних городов и 1,2 тыс. юаней - для крупных городов, вычеты на уплату процентов по ипотечным кредитам составят 12 тыс. в год и коснутся лишь семейных пар, покупающих жилье впервые.

В прошлом месяце Пекин повысил порог не облагаемого налогом ежемесячного дохода до 5 тыс. юаней в месяц с 3,5 тыс. юаней.

Тогда же премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти страны планируют существенное снижение налогов, в то время как представители Минфина дали понять, что шаги в этом направлении уже готовятся.

Как ожидается, снижение налоговой нагрузки на граждан поддержит потребительский сектор Китая, являющийся главным двигателем экономики страны, и поможет защитить ее от внешних шоков, пишет агентство Bloomberg.

Предварительный план Минфина и налогового регулятора вынесен на открытое общественное обсуждение. Предполагается, что план вступит в силу с 1 января 2019 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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