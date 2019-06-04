Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 11:23

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Власти КНР во вторник обнародовали предупреждение для китайских граждан, планирующих посетить США, об угрозах произвола со стороны властей, сообщают западные СМИ.

Так, в заявлении МИД КНР говорится, что правоохранительные органы США неоднократно прибегали к "личным интервью" и другим методам для "третирования" китайских граждан.

В связи с этим в МИД призвали китайских граждан и действующие в США китайские организации проявлять бдительность и усилить меры предосторожности.

"В последнее время в США часто происходят перестрелки, грабеж и кражи", - цитируют СМИ выдержки из другого заявления - министерства культуры и туризма КНР.

В министерстве призвали китайских туристов в полной мере оценивать риски поездок в США и повышать осведомленность о необходимых мерах безопасности.

Накануне министерство образования Китая предупредило китайских студентов, желающих обучаться в США, о важности взвешивать соответствующие риски. В Минобразования отмечали, что студенты и научные сотрудники из Китая уже сталкивались с проблемами при выдаче американских виз.

СМИ напоминают, что все эти предупреждения были обнародованы на фоне эскалации торговой войны между КНР и США и других проблем между двумя странами.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!