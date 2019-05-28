Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 3:44

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Китай и ряд других стран из опасений попадания под американские санкции отказались от поставки иранской нефти, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из нефтяной сферы Ирана.

США, ранее прекратившие участие в соглашении по иранскому атому, возобновили санкции против этой страны, целью которых, по словам американских высокопоставленных чиновников, является доведение экспорта нефти Ираном до "нулевой отметки". Вашингтон предупредил, что санкции будут распространяться и на третьи страны, которые продолжат нефтяной бизнес с Тегераном.

Временные исключения были введены для семи государств и Тайваня, в том числе для Китая, Индии, Турции, Южной Кореи и Японии, которые продолжали закупать иранскую нефть вплоть до апреля текущего года. Греция, Италия и Тайвань не смогли воспользоваться этой отсрочкой по вопросам, связанным со страховкой.

В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что срок действия исключений истекает 2 мая 2019 года, с того времени закупки указанными странами были прекращены.

"Они действительно соблюдают санкции", - сказал изданию член экономической комиссии иранского парламента Рахим Заре.

До этого, по словам парламентария, они ежедневно закупали у Ирана 1,6 млрд баррелей нефти.

Вместе с тем, иранские предприниматели не теряют надежды на возобновление поставок нефти в Китай. Один из частных поставщиков сообщил The Wall Street Journal, что ведет переговоры на эту тему с мелкими китайскими НПЗ, однако решение может быть принято только с согласия правительств Ирана и Китая.

МИД КНР подверг критике введение Вашингтоном односторонних санкций против Ирана и третьих стран, и подтвердил, что энергетическое сотрудничество с Ираном осуществляется на законной основе в соответствии с международными законами.

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