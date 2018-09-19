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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 11:26 19.09.2018 - 11:26

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - В правительстве КНР приветствуют договоренности, достигнутые на межкорейском саммите, и заявляют, что они отвечают необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.

"(Корейским государствам - ИФ) удалось найти новую и важную, общую платформу. Мы приветствуем это и высоко оцениваем активные усилия обеих сторон", - сказал в среду журналистам официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, Китай, как сосед двух корейских государств, постоянно поддерживает усилия, направленные на улучшение взаимоотношений и поиск сотрудничества посредством диалога и переговоров.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 18 сентября прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Саммит продлится до 20 сентября.

1кю ар

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