Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 12:20

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Лю Хэ в ходе телефонной беседы на прошлой неделе предложил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру и министру финансов Стивену Мнучину провести встречу в Пекине. Американские переговорщики сообщили, что готовы встретиться, но хотели бы получить от Китая явные указания на то, что он готов взять на себя обязательства в отношении защиты прав интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в четверг, что стороны поддерживают тесный контакт. Китайские чиновники надеются, что переговоры могут состояться до Дня Благодарения в США, который в этом году приходится на 28 ноября, однако американская сторона пока не называет никаких дат.

Минторг Китая по итогам прошедшего в субботу телефонного разговора сообщил, что стороны "в конструктивном ключе" обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения.

Мнучин, который совместно с Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, ранее сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15%-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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