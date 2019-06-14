Пекин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД Китая призвали вести диалог по вопросу атаки на два танкера в Оманском заливе, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут должным образом решить свои разногласия и справиться с конфликтом путем диалога и консультаций", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.
В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.
США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.
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