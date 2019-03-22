Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 12:56

Пекин. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Китай призывает все заинтересованные стороны соблюдать резолюции СБ ООН по вопросу Голанских высот, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Что касается оккупированных арабских территорий, в том числе Голанских высот, существуют очень четкие принципы, обозначенные ООН в резолюциях 242 и 338", - сказал Гэн Шуан.

Он отметил, что все стороны должны следовать резолюциям ООН и соблюдать международное право, чтобы "разрешить территориальные споры путем переговоров для продолжительного и справедливого мира на Ближнем Востоке".

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Такое намерение Д.Трампа, отмечает агентство, противоречит резолюции СБ ООН 242 о выведении израильских войск с территорий, оккупированных по итогам Шестидневной войны 1967 года, а также договору о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года, который устанавливает демилитаризованную зону на Голанских высотах.

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