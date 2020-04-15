Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 10:53

Пекин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В МИД Китая призвали США продолжать выполнять свои обязательства перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) после заявления президента Дональда Трампа о приостановке финансирования этой организации, сообщают в среду западные СМИ.

"Решение США ослабит возможности ВОЗ и подорвет международное сотрудничество против эпидемии", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в мире критическая, а решение США затронет все страны в мире.

Ранее генсек ООН и МИД ФРГ раскритиковали решение Трампа.

Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской". По его мнению, в ситуации с коронавирусом в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину и потому - поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

В ВОЗ с такой критикой со стороны Трампа не согласны.

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