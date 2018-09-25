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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 12:16 25.09.2018 - 12:16

Пекин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай во вторник призвал Соединенные Штаты отменить решение поставить запасные части к истребителям F-16 и транспортным самолетам С-130, находящимся на вооружении ВВС Тайваня, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МИД КНР.

"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить их план продажи вооружений и прекратить военные контакты с Тайванем во избежание серьезного ухудшения отношений Китая и США, мира и стабильности в Тайваньском проливе и двустороннего сотрудничества в основных областях", - приводит агентство заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее сообщалось, что американский госдепартамент официально объявил о принятом решении поставить запасные части к военным самолетам Тайваня. Контракт оценивается в $330 млн.

Тайваньская администрация приветствовала решение США. "В условиях, когда Тайвань испытывает постоянно растущую угрозу, поставки американских вооружений повысят уверенность в укреплении самообороны и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - говорится в распространенном ею заявлении.

Китай решительно протестует против военных поставок США Тайваню, рассматривая их как нарушение требований документов об установлении дипотношений между двумя странами и обязательств США о признании существования одного Китая.

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