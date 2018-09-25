Китай призывает Вашингтон отменить решение о поставках Тайваню запчастей к военным самолетам
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(расширенная версия сообщения от 13:16, добавлена реакция минобороны КНР)
Пекин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай во вторник призвал Соединенные Штаты отменить решение поставить запасные части к истребителям F-16 и транспортным самолетам С-130, находящимся на вооружении ВВС Тайваня, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МИД КНР.
"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить их план продажи вооружений и прекратить военные контакты с Тайванем во избежание серьезного ухудшения отношений Китая и США, мира и стабильности в Тайваньском проливе и двустороннего сотрудничества в основных областях", - приводит агентство заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.
В минобороны КНР также подвергли критике решение Вашингтона. Представитель ведомства Жэнь Гоцян отметил, что минобороны "решительно недовольно и выступает категорически против этого".
Оборонное ведомство КНР призывает США отказаться от поставок, а также от любых контактов в военной сфере с Тайванем для того, чтобы "избежать нового витка ухудшения отношений между Китаем и США в военной области".
Ранее сообщалось, что американский госдепартамент официально объявил о принятом решении поставить запасные части к военным самолетам Тайваня. Контракт оценивается в $330 млн.
Тайваньская администрация приветствовала решение США. "В условиях, когда Тайвань испытывает постоянно растущую угрозу, поставки американских вооружений повысят уверенность в укреплении самообороны и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - говорится в распространенном ею заявлении.
Китай решительно протестует против военных поставок США Тайваню, рассматривая их как нарушение требований документов об установлении дипотношений между двумя странами и обязательств США о признании существования одного Китая.
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Интерфакс