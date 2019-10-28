Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 9:01

Пекин. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Китай призвал провести тщательное расследование по делу о гибели 39 человек, обнаруженных в грузовике на юго-востоке Англии, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на МИД Китая.

"Это (дело - ИФ) должно быть рассмотрено совместно. Все заинтересованные стороны должны быть задействованы, чтобы мы (стороны - ИФ) могли предотвратить повторение подобной трагедии", - заявил помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун.

По данным агентства, он также призвал международное сообщество совместно бороться с нелегальной миграцией.

Изначально британская полиция заявляла, что все жертвы - граждане Китая, однако с момента трагедии 24 вьетнамские семьи сообщили о пропавших без вести родственниках, которые, по их данным, могут находиться в числе погибших.

Сообщается, что вьетнамские власти также принимают участие в опознании погибiих людей.

На прошлой неделе сообщалось, что в прицепе грузовика в промышленном районе графства Эссекс были обнаружены тела 39 человек. Причину их смерти британские следователи до сих пор не называют.

В рамках расследования задержаны 38-летний мужчина и 39-летняя женщина - жители города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек. Кроме того, по обвинению в непреднамеренном убийстве нелегалов арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) 22 октября вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был "потрясен" инцидентом и виновные в преступлении "должны быть выслежены и привлечены к ответственности".

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