Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 10:37

Пекин. 16 августа. ИНТЕРФАКС - США, Иран, а также другие заинтересованные страны должны проявить сдержанность на фоне недавних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявили в понедельник в МИД Киьтая.

"Мы призываем заинтересованные стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации в регионе", - заявила представитель МИД Хуа Чуньин. Ее слова цитируют западные СМИ.

Также Хуа Чуньин отметила, что Китай считают неразумным обвинять кого-либо в атаке "в отсутствие исчерпывающего расследования".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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