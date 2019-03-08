Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 3:55

Пекин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Китай последовательно выступает за денуклеаризацию, мир и стабильность на Корейском полуострове, считает, что США и КНДР должны продолжать мирные усилия в этом направлении, заявил министр иностранных дел Кита Ван И.

"Недавно завершилась ханойская встреча руководителей КНДР и США, мы считаем, что она стала важным шагом в направлении политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Обе стороны способны преодолеть препятствия, должны продолжить контакты, откровенно обменяться мнениями. Это, безусловно, уже станет позитивным развитием ситуации", - сказал глава МИД на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По его словам, мировое сообщество должно "призвать Северную Корею и США к сдержанности" и продолжению действий в направлении установления мира и стабильности на полуострове.

Ван И отметил, что для преодоления копившихся длительное время разногласий межу КНДР и США обе стороны должны "перешагнуть через исторические ограничения, пробить стену взаимного недоверия".

При этом дипломат подчеркнул, что "ни одной из сторон не следует выдвигать не соответствующие реальной ситуации требования".

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