Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 12:18

Пекин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В Пекине в понедельник призвали Вашингтон решать разногласия в сфере торговли между двумя сторонами, проявляя уважение друг к другу, передают местные СМИ.

"Мы также всегда настаивали на том, что консультации между Китаем и Соединенными Штатами, включая торговые и экономические консультации, должны быть основаны на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Лу Кан в ходе брифинга.

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное им несколькими часами ранее в Токио. Он сказал, что рано или поздно Китаю придется заключить соглашение с США, поскольку Пекин не сможет продолжать платить пошлины.

"Мы всегда придерживаемся мнения, что любые разногласия между двумя странами должны решаться посредством дружелюбных переговоров и консультаций", - добавил Лу Кан.

США ведут переговоры с Китаем по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

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