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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 10:31 13.03.2018 - 10:31

Шанхай. 13 марта. INTERFAX ENERGY - Пекин в этом году более умеренно подходит к решению стратегической задачи - переводу китайского топливно-энергетического комплекса на более чистые виды топлива, поскольку бурный рост спроса в последние месяцы 2017 года привел к дефициту природного газа и электроэнергии по всей стране.

Китайские власти в конце прошлого года были вынуждены отменить запрет на уголь, и в этом году заняли более мягкую позицию, пишет Interfax Natural Gas Daily.

В рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Государственное управление по делам энергетики КНР опубликовало ежегодный план развития ТЭК, в котором отмечается, что использование газа следует продвигать "упорядоченным образом".

Согласно этому документу, ключевыми регионами газификации в 2018 году будут Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельты рек Янцзы и Чжуцзян (Жемчужная), а также индустриальные провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

Формулировки стали немного сдержаннее, чем в прошлогоднем тексте, когда регулятор просто констатировал, что Китай "увеличит использование газа". После этого в течение 2017 года было принято множество документов для ускорения газификации, включая план отказа от угля для отопления в 28 северных городах. Тогда же была введена директива об ускорении эффективного, широкомасштабного использования газа в качестве промышленного топлива, а также для генерации электроэнергии и обеспечения работы общественного транспорта.

"Я считаю, что в этом году правильным словом для описания отношения Пекина к газификации является "рациональный", хотя власти по-прежнему стремятся к увеличению потребления газа", - заявил "Интерфаксу" старший научный сотрудник Центра развития и исследований Государственного совета КНР Го Цзяофэн. По словам эксперта, в прошлом году местные власти поспешили перейти на природный газ, что вызвало его нехватку. Проблему усугубили перегибы на местах и сокращение поставок из Туркмении, добавил Го Цзяофэн.

Потребление природного газа в Китае в 2017 году выросло до рекордных 237,3 млрд куб кубометров, кроме того, впервые годовой прирост превысил 30 млрд кубометров. Хотя в результате качество воздуха в северном Китае зимой значительно улучшилось, некоторые регионы севера остались практически без отопления, поскольку строительство необходимой инфраструктуры не было завершено вовремя.

Министерство охраны окружающей среды Китая подтвердило, что в прошлом году 3,94 млн домохозяйств были переведены с угля на природный газ или электроэнергию для целей отопления, тогда как плановый показатель составлял 3 млн.

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