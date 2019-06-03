Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 10:05

Пекин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Пекин планирует проверить деятельность американской компании экспресс-доставки FedEx Corp. на предмет нарушения ею "законных прав и интересов" клиентов в КНР, сообщило китайское госинформагентство "Синьхуа" в субботу.

Днем ранее официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн объявил, что Китай создаст собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Таким образом, FedEx может стать жертвой торгового конфликта Вашингтона и Пекина вслед за китайской Huawei Technologies Co.

В статье, обнародованной "Синьхуа", отмечается, что национальные агентства КНР проводят соответствующее расследование. Оно касается фактов того, что FedEx "не доставила ряд отправлений адресатам" в нарушение "законов и регулирующих норм в сфере экспресс-доставки в Китае".

"Синьхуа" не упоминает названий компаний-клиентов FedEx в Китае, интересы которых были нарушены.

Однако на прошлой неделе FedEx принесла публичные извинения за ошибку с доставкой отправлений, предназначавшихся Huawei, пишет Financial Times.

Китайская компания сообщила, что FedEx отправила посылки из Японии в США вместо офиса Huawei в КНР.

FedEx заявила, что готова полностью сотрудничать с любыми регуляторами, которые будут расследовать ситуацию.

"Наши отношения с Huawei и всеми другими китайскими клиентами важны для нас", - говорится в заявлении FedEx.

Huawei находится в центре торгового конфликта США и Китая, в прошлом месяце Вашингтон внес ее в список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год. Этот шаг был предпринят в ответ на действия Вашингтона: в прошлом месяце США подняли до 25% с 10% пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд в год.

Кроме того, китайские СМИ на прошлой неделе сообщили о возможности ограничения Китаем экспорта редкоземельных металлов в США с целью давления на Вашингтон.

Хаб FedEx в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится в китайском Гуанчжоу. Логистическая сеть FedEx в Китае покрывает 400 городов, штат сотрудников составляет порядка 9,5 человек.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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