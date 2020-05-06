Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 4:04

Пекин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госкомитет здравоохранения КНР продолжает уделять внимание бессимптомным случаям протекания связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний.

На официальном сайте ведомства в среду сообщается, что за истекшие стуки выявлено 20 таких случаев, 16 выявлены в провинции Хубэй, которая считается очагом распространения инфекции, три - ввезены из-за границы.

Ведущие китайские вирусологи предупреждали о потенциальной опасности бессимптомных носителей коронавируса, которые могут стать источниками нового роста числа инфицированных.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом (провинция Шэньси) и три - с подозрением на заражение (Шанхай). Все ввезены из-за границы, сообщил Госкомздрав КНР.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

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