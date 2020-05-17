Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 12:23

Пекин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Китай предупредил, что будет принимать меры, направленные на защиту интересов китайских компаний в ответ на действия США, препятствующие их нормальной работе.

"Китайская сторона призвала американскую незамедлительно прекратить ошибочную практику и создать условия для нормальной торговли и сотрудничества между предприятиями. Китай предпримет все необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний", - говорится в распространенном заявлении министерства коммерции КНР в воскресенье.

В нем отмечается: "Американская сторона использует государственные механизмы, чтобы под предлогом так называемой защиты национальной безопасности злоупотреблять экспортным контролем и другими мерами, продолжает подавлять и сдерживать деятельность некоторых предприятий. Это является подрывом рыночных принципов и принципов справедливой конкуренции, пренебрежением основными правилами международной торговли, и представляет собой серьезную угрозу безопасности глобальной цепочки поставок".

"Такие действия наносят ущерб китайским корпоративным интересам, американским корпоративным интересам, а также интересам предприятий других стран", - подчеркивает ведомство.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил накануне, что Вашингтон продолжит препятствовать экспорту американских технологий для китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Под ограничения попали те предприятия, которые производят полупроводники и микросхемы для китайской компании.

Помпео мотивировал это решение необходимостью защиты национальных интересов США.

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