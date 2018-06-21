Китай продолжит развитие торговых отношений с Ираном - Минкоммерции КНР
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Пекин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Китай, несмотря на угрозу санкций со стороны США, продолжит развивать торгово-экономические связи с Ираном, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Китай и Иран продолжают развивать нормальные торговые и экономические связи. Мы последовательно выступаем против односторонних санкций. Мы продолжим сохранять нормальные отношения с Ираном, выполняя свои международные обязательства", - сказал чиновник на брифинге в ведомстве в четверг.
Он отметил, что за первые четыре месяца объем китайско-иранской торговли превысил $13 млрд.
Ранее президент США Дональд Трамп, объявив о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, выступил с угрозами применения санкционных мер против компаний, которые продолжат бизнес с Ираном.
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Интерфакс